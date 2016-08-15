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الجيش البريطانى يبتكر طائرة تجسس على شكل حشرة الـ «يعسوب»

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الجيش البريطانى يبتكر طائرة تجسس على شكل حشرة الـ «يعسوب» الجيش البريطانى يبتكر طائرة تجسس على شكل حشرة الـ «يعسوب»

الحشرة الطائرة

يختبر الجيش البريطانى، نوعًا جديدًا من الطائرات الصغيرة على شكل حشرة “اليعسوب”، حيث المرجح أن تدخل الخدمة بالجيش قريبًا، وذلك للتجسس على مواقع التجمعات الإرهابية.

وتتكون الطائرة من أربعة اجنحة وأربعة أرجل، ولايتجاوز حجمها راحة اليد، ويمكنها الطيران بسرعة كبيرة، ولديها القدرة على اختراق المبانى والشقق السكنية من خلال النوافذ المفتوحة، ويمكنها أن تهبط بسهولة على أسطح المبانى، وذلك وفقًا لما نشرته سكاى نيوز عربية.

وتعتبر هذة الطائرة واحدة ضمن القطع المطورة من قبل وزارة الدفاع البريطانية، فى إطار برنامج للابتكار واستخدام التكنولوجيا فى ساحة القتال.

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