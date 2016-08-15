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وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت

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وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت

سامح-شكرى وزير الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخـارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تستهدف التأكيد على دعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أبو زيد في بيانٍ له، عصر اليوم الاثنين، إنَّ وزير الخارجية سيلتقي خلال وجوده في لبنان مع أهم وأبرز القيادات السياسية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ، ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، حيث سيتم خلال اللقاءات تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة,

وذكر المتحدث الرسمي، أن زيارة وزير الخارجية تستهدف التعبير عن وقوف مصر الكامل إلى جانب الأشقاء اللبنانيين في كل ما من شأنه الحفاظ على وحدة واستقرار بلادهم، فضلا عن تطلع مصر لاستمرار الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية اللبنانية للوصول إلى توافق في التعامل مع كافة الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن مصالح الشعب اللبناني، مشددًا على حرص مصر على تقديم كل الدعم إلى لبنان في المرحلة الراهنة على ضوء إدراكها الكامل للتحديات التي تمر فيها المنـــطقة.

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