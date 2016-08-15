توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام ويكون غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الغربية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و58 دقيقة ظهرا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و19 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 47 31 80 10 .

> دبي 44 33 70 15 .

> الشارقة 43 29 75 20.

> عجمان 43 31 65 20.

> أم القيوين 44 29 60 15 .

> رأس الخيمة 45 27 50 10 .

> الفجيرة 39 31 95 35.

> العين 46 34 45 10 .

> ليوا 48 28 95 10 .

> الرويس 44 29 90 20 .

> السلع 44 29 90 20.

> دلما 41 32 85 25 .

> طنب الصغرى 38 32 85 40 .

> طنب الكبرى 38 32 85 40 .

> أبوموسى 39 32 80 35.