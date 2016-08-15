أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام ويكون غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الغربية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. 

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء. 

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و58 دقيقة ظهرا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و19 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    47      31              80       10 .
> دبي                        44      33              70       15 .
> الشارقة                   43      29              75       20.
> عجمان                    43      31              65       20.
> أم القيوين                44       29             60        15 .
> رأس الخيمة             45       27             50        10 .
> الفجيرة                   39       31             95       35.
> العين                     46       34              45       10 .
> ليوا                       48      28               95       10 .
> الرويس                  44      29               90       20 .
> السلع                    44       29               90       20.
> دلما                      41      32               85       25 .
> طنب الصغرى          38      32               85       40 .
> طنب الكبرى            38     32               85       40 .
> أبوموسى               39      32               80       35.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية