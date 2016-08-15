شرطة الشارقة تضبط 210 مخالفين في 3 أسابيع

أعلنت شرطة الشارقة عن ضبط 210 مخالفين خلال 3 أسابيع من إطلاق حملتها لردع مخالفي قانون الإقامة في الإمارة .

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها وشملت مخالفي قوانين تنظيم دخول وإقامة الاجانب والهروب من الكفيل ومزاولة الاعمال غير القانونية حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل إدارة التحريات والمباحث الجنائية وقسم متابعة المخالفين بحق المضبوطين وإحالتهم الى الجهات المختصة .

ودعت القيادة العامة بشرطة الشارقة الجمهور إلى مواصلة تعاونهم مع الجهات الامنية والابلاغ عن هذه الانشطة والإعمال المنافية للقانون وعدم التعامل مع المخالفين بأي صورة .