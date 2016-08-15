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ما حقيقة طلاق حليمة بولند بسبب حادثة تحرّش في لندن؟

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الإثنين 15-08-2016 13:32

تتردد بقوة أخبار عن طلاق المذيعة الكويتية حليمة بولند، دون التأكد من صحتها، وذلك على خلفية واقعة التحرش التي تعرضت لها في لندن قبل عدة أيام.
فقد نشر الصحفي نايف الشمري تغريدة على "تويتر"، كتب فيها" أنباء شبه مؤكدة عن طلاق إعلامية كويتية شهيرة بعد تعرضها مؤخراً للتحرش وعند إتصالنا بالإعلامية للتأكد من صحة الخبر رفضت الإدلاء بأي تصريح".
ومن خلال تغريدة الشمري، يمكن الإستنتاج أن الإعلامية المقصودة هي حليمة بولند كونها كويتية الجنسية وتعرضت لحادثة تحرش في لندن قبل عدة أيام.
فهل طلاق حليمة بولند حقيقي أم أنها يمكن أن تطل وتكذب الخبر لاحقاً؟

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سيدتي