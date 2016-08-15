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لماذ اعتذرت ديمي لوفاتو من الشعب البرازيلي؟

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الإثنين 15-08-2016 14:39

قدّمت النجمة العالمية ديمي لوفاتو Demi Lovato اعتذارها إلى الشعب البرازيلي بعد نشرها على تطبيق Snapchat، تظهر فيه والدتها ديانا هارت وهي تقول: "كل الأوليمبيين الموجودين في البرازيل حالياً سيُصابون بفيروس زيكا".

وعلى الرغم من أنّ النجمة كانت تضحك ، فإنّها استدركت حجم الإساءة، ولجأت إلى صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتعتذر بعد أن حذفت الفيديو.

وكتبت ديمي :" لم أقصد الإساءة لأيّ طرف من الأطراف، ولكنني كنت أضحك على طريقة كلام والدتي الجنوبية وهي تسجّل الفيديو. أعتذر بشدة".

وأكدت النجمة أنها لن تغلق حسابها مرة أخرى مهما تعرّضت لهجمات، حيث إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنّوا عليها

هجوماً حاداً بعد نشرها الفيديو وطالبوها بالاعتذار إلى جمهور وشعب البرازيل.

يُذكر أنّه في شهر يونيو الماضي، أعلنت النجمة ديمي لوفاتو البالغة من العمر 23 عاماً أنها ستعتزل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها عادت بعد مرور 24 ساعة عن قرارها، قائلة: "سأكون أكثر صدقاً وتصالحاً مع نفسي فيما بعد، ولن أترك المحبّين لي بسبب مجموعة من الحاقدين والكارهين".

 

 

 

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