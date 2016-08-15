"طرق دبي": السلامة اللغوية والسلوكية شروط أساسي لسائقي الأجرة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة اتفاقية مع المجلس البريطاني يقوم بموجبها المجلس بتولي اختبارات اللغة الإنجليزية والجوانب النفسية والسلوكية للسائقين الراغبين في العمل بمجال مركبات الأجرة كأحد الشروط المهمة لإصدار تصريح مزاولة المهنة وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لعقد اتفاقيات وشراكات تخدم أهدافها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وقع الاتفاقية كل من عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة وكلير جراندي نائب مدير المجلس البريطاني بحضور مارك أليوت مدير تطوير الأعمال لجنوب آسيا بالمجلس وعدد من المعنيين في الهيئة.

وقال عبدالله يوسف آل علي إن الاتفاقية مع المجلس البريطاني تعد اختيارا ثانيا للسائق الراغب في الالتحاق بالعمل في مجال مركبات الأجرة بجانب اختبارات الشركة الحالية والمعتمدة وفق اتفاقية وقعت العام الماضي وهي شركة /AMIDEST/ ..مضيفا أنه بناء على التعديلات الجديدة على نظام تعيين سائقي مركبات الأجرة أصبح على المتقدم الخضوع لعدة معايير للحصول على الوظيفة منها الإلمام بأساسيات اللغة الإنجليزية بينما يشتمل معيار آخر على خضوع المتقدم لخمسة اختبارات خاصة بالجوانب النفسية والسلوكية وهو ما يمثل مضمون الاتفاقية.

وأضاف آل علي أن المعايير الجديدة ستسهم في تحقيق هدف الهيئة بالوصول إلى خفض نسبة شكاوى مستخدمي مركبات الأجرة إلى /1/ بالمائة بعد أن كانت في السابق /2,7/ بالمائة لكل /100/ ألف كيلومتر وتم تخفيضها إلى /1,4/ في الوضع الحالي ..مؤكدا أن المعايير الجديدة تهدف إلى استقطاب سائقين ذوي كفاءة عالية في إطار حرص الهيئة على تجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" بين مختلف شرائح المجتمع لاسيما أن خدمة مركبات الأجرة في دبي تمس قطاعا واسعا من مواطني ومقيمي وزوّار وسائحي الإمارة فضلا عن أن الإمارة تحتل مركزا عالميا مرموقا للكثير من الفعاليات والمعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية وقطاع الأعمال بشكل عام الأمر الذي يعني توفير أعلى معايير في قطاع مركبات الأجرة.

ومن جانبها ذكرت كلير جراندي أن المجلس البريطاني يتشرف بتوقيعه مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات لدعم دولة الإمارات في تحقيق رؤيتها وستعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بدعم المؤسسات المحلية في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة لاعبا رئيسا في السوق العالمية وان نظام "آبتيس" الذي يتبعه المجلس أداة حديثة وميسورة التكلفة لتقييم ورفع مستوى كفاءة موظفي المواصلات العامة في اللغة الإنجليزية ما يجعل دبي مدينة عالمية حقا.