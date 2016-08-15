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رئيس «المصرية للمطارات» يجتمع بالعاملين لبحث مشكلاتهم والتعرف على مطالبهم

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رئيس «المصرية للمطارات» يجتمع بالعاملين لبحث مشكلاتهم والتعرف على مطالبهم رئيس «المصرية للمطارات» يجتمع بالعاملين لبحث مشكلاتهم والتعرف على مطالبهم

اجتماع عاملين الشركة المصرية للمطارات

اجتمع الطيار محمد سلام مصيلحي، رئيس الشركة المصرية  للمطارات، اليوم الإثنين، بالعاملين بمختلف القطاعات، للاستماع لمشكلاتهم، ومطالبهم.

وأكد مصيلحي – خلال الاجتماع – أن الشركة حريصة على مصلحة العاملين، فيما أوضح أن الشركة لن تنجح سوى بتكاتف وتعاون جميع العاملين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأشار رئيس الشركة المصرية  للمطارات،  إلى أن مهمته في المرحلة الحالية هي العمل على استقرار الشركة ، وبحث مشاكل العاملين، والعمل على حلها، وسرعة تنفيذها طبقًا للوائح والقوانين، داعيًا الجميع إلى التكاتف، نبذ الخلافات، والعمل بروح الفريق.

 

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