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ممدوح حمزة: الاعلان الدستورى لايحقق رغبة الشعب المصرى

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ممدوح حمزة: الاعلان الدستورى لايحقق رغبة الشعب المصرى ممدوح حمزة: الاعلان الدستورى لايحقق رغبة الشعب المصرى

تحفظ الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة على الاعلان الدستورى الذى اصدرة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مساء امس
> وعبر اكثر من تغريده له على تويتر كتب حمزة..ان الاعلان الدستورى لا يحقق رغبه العقل والوعى الجمعى للشعب المصرى
> واضاف ايضا . حيث ان ميعاد بدء الانتخابات بانتهاء التعديلات الدستوريه خطأ جسيم ويهددها وايضا يسرع بالدستور.
> وطالب حمزة بربط الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه بنظام انتخابى لا يقبل التزوير وبنظام تصويت الكترونى داخل اللجان وتنقيه الكشوف
> و اوضح اهمية ان يتم  الاعلان عن هذه الكشوف داخل كل دائره للشعب حتى يتاكد انها سليمه ويساهم فى تنقيتها
> و قال كذلك .يجوز ان تتم الانتخابات فى ظل دستور 71 بعد التعديلات اما الدستور فياخذ وقته الكافى ويكون دستور جديد وباسلوب لجنه صياغه وليس جمعيه تاسيسيه

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