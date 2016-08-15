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محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بحصر التعديات على أملاك الدولة

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محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بحصر التعديات على أملاك الدولة محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بحصر التعديات على أملاك الدولة

محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بحصر التعديات على أملاك الدولة

مراسل – ONA:

وجه اللواء طارق نصر محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بالبدء فورًا في حصر أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها داخل الزمام، وكذلك حصر المديونيات المستحق عليها في ضوء القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 الصادر بشأن استرداد أراضي أملاك الدولة ومستحقاتها.

وشدد المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم مع رؤساء المدن والأملاك وعدد من الجهات المعنية على المحاسبة الشديدة على عدم تحصيل المديونيات وذلك للحفاظ على حقوق الدولة ، مع التعامل بقوة وحزم مع ظاهرة البناء المخالف والمتابعة المستمرة والإزالة الفورية لأي حالات تعدى.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع البيانات الواردة من الوحدات المحلية بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة وماتم من إجراءات حيال مثل هذه التعديات.

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