القوى العاملة تعلن قبول دفعات جديدة بالدورات التدريبية بالوادي الجديد

أعلن أحمد خاطر مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، عن قبول دفعة جديدة من الشباب وذلك للإلتحاق بالدورات التدريبية من الجنسين للعام المالي 2016 – 2017 بجميع مراكز المحافظة.

وأكد خاطر أنه سوف يتم منح كل متدرب مبلغ 10 جنيهات، عن كل يوم خلال مدة الدورة والتي تتراوح مدتها من شهرين إلى 3 أشهر، وتبدأ مع اكتمال الاعداد المستهدفة، بالإضافة إلى منح كل متدرب شهادة إتمام الدورة ومكافأة مالية للاوائل الثلاثة.

وأضاف مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد أن الدورات تشمل التدريب على مهن صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتفصيل والخياطة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وصيانه الدش والتليفون المحمول وأعمال السجاد والكليم، والتطريز اليدوي وصيانة ماكينات الخياطة ونجارة الأربيسك ونجارة الباب والشباك والأثاث ولحام الكهرباء وخراطة المعادن وميكانيكا السيارات والسباكة الصحية .

> وأوضح خاطر أنه على الراغبين في التسجيل عليهم تقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة البطاقة الشخصية وصورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد بمكاتب العمل والتشغيل بمراكز المحافظة الإدارية.