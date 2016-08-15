أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوى العاملة تعلن قبول دفعات جديدة بالدورات التدريبية بالوادي الجديد

Google+ Print
القوى العاملة تعلن قبول دفعات جديدة بالدورات التدريبية بالوادي الجديد القوى العاملة تعلن قبول دفعات جديدة بالدورات التدريبية بالوادي الجديد

أرشيفية

أعلن أحمد خاطر مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، عن قبول دفعة جديدة من الشباب وذلك للإلتحاق بالدورات التدريبية من الجنسين للعام المالي 2016 – 2017 بجميع مراكز المحافظة.

وأكد خاطر أنه سوف يتم منح كل متدرب مبلغ 10 جنيهات، عن كل يوم خلال مدة الدورة والتي تتراوح مدتها من شهرين إلى 3 أشهر، وتبدأ مع اكتمال الاعداد المستهدفة، بالإضافة إلى منح كل متدرب شهادة إتمام الدورة ومكافأة مالية للاوائل الثلاثة.

وأضاف مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد أن الدورات تشمل التدريب على مهن صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتفصيل والخياطة وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وصيانه الدش والتليفون المحمول وأعمال السجاد والكليم، والتطريز اليدوي وصيانة ماكينات الخياطة ونجارة الأربيسك ونجارة الباب والشباك والأثاث ولحام الكهرباء وخراطة المعادن وميكانيكا السيارات والسباكة الصحية .
> وأوضح خاطر أنه على الراغبين في التسجيل عليهم تقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة البطاقة الشخصية وصورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد بمكاتب العمل والتشغيل بمراكز المحافظة الإدارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا