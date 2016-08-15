ضمان الجودة: اعتماد 4 كليات وإرجاء بعض الكليات الأخرى

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجلسته المنعقدة في شهر أغسطس قرارات اعتماد لمؤسسات التعليم العالي المتقدمة للاعتماد من الهيئة بعد مراجعة تقارير الزيارات الخارجية وتوصيات فرق المراجعة، جاء فيها اعتماد كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية، كلية العلوم جامعة عين شمس، كلية الزراعة وكلية رياض الأطفال بجامعة المنيا، كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، كلية علوم الإدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية.

وقال بيان الوزارة اليوم أن الهيئة قررت إرجاء قرار اعتماد بعض الكليات الأخرى لحين استيفاء المعايير المطلوبة للاعتماد وإعمال خطط التحسين بها.