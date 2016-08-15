أقنعة العسل لعلاج كلّ مشاكل البشرة

يعتبر العسل من أفضل المواد الطبيعية المغذية لكافة أنواع البشرة، سواء البشرة الجافة، أو الدهنية، أو حتى المختلطة، فهذا المكوّن الفريد قادر على أن يمنحك بشرة نضرة ورطبة وشابة، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتحميها من علامات الشيخوخة المبكرة. فالعسل بمفرده قادر على أن يبقي بشرتك في سن الشباب عاماً بعد عام، فماذا لو قمنا بمزجه مع مكونات الطبيعة الفريدة الأخرى؟ إليك أفضل هذه الوصفات:

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1.قناع الخميرة والعسل:

•قومي بإحضار ملعقة من الخميرة وملعقتين من الحليب وملعقة من العسل و3قطرات من مستخلص الفانيليا و3 ملاعق من دقيق الذرة.

•امزجي المكونات معاً، وضعي المزيج على بشرتك برفق.

•اتركيه لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستحصلين على بشرة ناعمة ونضرة في الحال.

2.قناع الطماطم والعسل:

•قومي بتجهيز ثلث كوب من دقيق الذرة وكوب الطماطم وبياض بيضة وملعقة من العسل ونصف ملعقة من عصير الليمون.

•امزجي المكونات معاً، ثم ضعي المزيج على بشرتك بأطراف أصابعك.

•اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستحصلين على بشرة رائعة، فالطماطم تحتوي على مواد كيميائية تحسّن من إنتاج الكولاجين، مما يزيد من نضارة البشرة وشبابها.

3.قناع الزبادي والعسل:

•قومي بإحضار نصف خيارة مبشورة وملعقة من العسل وملعقة من الزبادي.

•امزجي المكونات معاً، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة خمس دقائق.

•اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

•سيساعدك هذا المزيج على التخلص من البثور وتعزيز نضارة بشرتك.

4.قناع الكركم والعسل:

•قومي بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من بشر البرتقال ونصف ملعقة من الكركم.

•ضعي المزيج على بشرتك بواسطة فرشاة المكياج، واتركيه لمدة عشر دقائق.

•اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

•هذا القناع سيساعدك في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والتخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

5.قناع الأفوكادو والعسل:

•قومي بخلط ملعقتين من الأفوكادو مع ملعقة من عصير الأناناس وملعقة من العسل.

•ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة عشر دقائق.

•ابدئي بفرك بشرتك بحركات دائرية لتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.