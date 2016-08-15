النائب مصطفى سالم يحصل على موافقة اعتماد الحيز العمراني لطهطا بسوهاج

حصل الإعلامي مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز طهطا بسوهاج، اليوم الإثنين، على موافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني على قرار اللجنة الدائمة، ﻻعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 169 لسنة 2016، باعتماد الحيز العمراني لمدينة طهطا حتى عام 2032، حسبما أفاد مراسلنا.

وأشار سالم، إلى أن القرار شمل 996 فدان منها 48 فدان خدمات إقليمية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للحيز الجديد 164246 نسمة – على أن يراعى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص البناء – ويحظر إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الحيز المعتمد للمدينة إﻻ في الحاﻻت المستثناه بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبعد الرجوع لوزارة الزراعة.

وكانت حالة من الاستياء، انتابت الآلاف من أهالي مدينة طهطا – شمال محافظة سوهاج، بسبب رفض الوحدة المحلية إصدار تراخيص المباني والمنشآت الجديدة، لتأخر اعتماد الحيز العمراني، والذي يشمل الحيز الإستراتيجي والتفصيلي للمناطق، التي أدرجت ضمن الحيز العمراني لطهطا، الأمر الذي أدى إلى عدم إصدار تصاريح بتوصيل مرافق وتحرير محاضر مُخالفة للمباني لقطاع كبير جدًا من المواطنين، والذين خرجوا عن نطاق الحيز الذي أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة، والتي استغلت كل مساحاته منذ سنوات ماضية.

يذكر أن الحيز العمراني لمدينة طهطا كان من المفترض أن يتم اعتماده منذ عام 2008، وهو اأمر الذي لم يتم إﻻ بعد قيام النائب مصطفى سالم، باتخاذ العديد من الخطوات مع المتابعة المستمرة مع المسئولين بهيئة التخطيط العمراني بالقاهرة، ومحافظة سوهاج حتى تمكن اليوم من الحصول على قرار اﻻعتماد.