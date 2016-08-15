رفع نظر منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم بـ«التمويل الأجنبي» لإصدار القرار

مراسل – ONA:

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم :” الناشط الحقوقي جمال عيد، وحسام بهجت، وأسرتيهما، فضلًا عن بهي الدين حسن، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايع”، لإصدار القرار.

ويحاكم المتهمين على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأن اتهامهم بتلقي تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي .

وشهدت جلسة اليوم حضور المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جابرييل مونويرا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، لريكا نخيان، من السفارة النمساوية، ليونور فرانز، من الاتحاد الأوروبي، كارلا توماس، من السفارة البريطانية، كريستل تونستاد، من السفارة النوريجة، ورانا أباوى من السفارة الهولندية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفي.