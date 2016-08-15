صور.. استكمال مبادرة «حلوة يابلدي» بمشاركة القوات المسلحة في مدينة الغردقة

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات استكمال مبادرة “حلوة يا بلدي”، والتي تستمر حتى 9 سبتمبر بمشاركة القطاع العسكري بالبحرالأحمر ممثلًا في تواجد 10 ظابط و150 برتب أخرى بمشاركة مجلس المدينة، وشركة المياه والصرف الصحي، و مديرية التضامن الاجتماعي بعدد من الجمعيات الاهلية، وجهاز شئون البيئة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني.

وتفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، المعدات والعربات واللوادر المستخدمة في المبادرة، يرافقه اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة.

وأشار عبدالله إلى أن المبادرة تهدف إلى المشاركة المجتمعية في أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة والتشجير بشتى مدن المحافظة، وكذلك عمل دهان لأرصفة الشوارع بالمدينة وأعمدة الإنارة العامة بمشاركة القوات المسلحة و تحفيز المشاركة الشعبية الإيجابية وتحقيق التعاون البناء بين المواطنين ومؤسسات الدولة الرسمية والأهلية وقطاع البحر الأحمر العسكري، من أجل إظهار الوجه الحضارى للمحافظة، وأن تكون بداية لعمل مستمر ودائم على مدار العام من التعاون في الحفاظ على ما وضعته المبادرة من أسس لمصر أكثر.