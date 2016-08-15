السيطرة على حريق بمبنى في نجع حمادي بقنا

مراسل – ONA:

تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بقنا، من السيطرة على حريق نشب بإحدى المباني بوسط سوق الخضار بمدينة نجع حمادي.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بإحدى المباني المجاورة لسوق الخضار تابع لهيئة حماية النيل وامتد الحريق ليصل لعدد من بضائع الباعة الجائلين، والمباني المجاورة دون وقوع أصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق الواجهات لعدد من المحلات التجارية، و3 عقارات مجاورة بالإضافة إلى خسائر في بضائع

> الباعة الجائلين.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي العقارات بالمنطقة وجاري تشكيل لجنة للتوصل إلى أسباب الحريق وملابساته وحصر الخسائر الذي أسفر عنها الحريق.