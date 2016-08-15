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وزير التموين: تشغيل جميع مضارب الأرز.. وسعره سيظل 4.5 جنيه طوال السنة

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وزير التموين: تشغيل جميع مضارب الأرز.. وسعره سيظل 4.5 جنيه طوال السنة وزير التموين: تشغيل جميع مضارب الأرز.. وسعره سيظل 4.5 جنيه طوال السنة

>كتب محمد شعلان

كشف الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنهم سعوا منذ العام الماضى إلى استلام الأرز من المزارعين بكميات كبيرة، حتى لا يكون هناك نقص فى السلعة، ومنها تتحرك الأسعار، موضحاً أن الاعتماد المالى للعام الماضى لتنفيذ هذه الخطة لم يمكنهم من التطبيق.

 

وقال وزير التموين، فى لقاء تليفزيونى، إنه نجح خلال العام الجارى مع مجلس الوزراء فى اعتماد مالى يمكنهم من الدخول فى هذا الملف كمشتر، قائلا، "سنشترى الأرز الرفيع من الفلاح بـ2300 جنيه والعريض 2400 جنيه"، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيمكنهم من تنفيذ عدة أمور.

 

وأضاف "حنفى"، "أولا الفلاح الصغير سيورد الأرز ويحصل على المقابل نقدى مباشرة، ثانياً مضارب القطاع العام ستقوم بضرب الأرز وسيتم تشغيلها بكامل طاقتها بنسبة 100%، ثالثاً تطبيق المنظومة سيضمن للمستهلك أن سعر الأرز سيظل طوال السنة فى حدود 4.5 جنيه".


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مصر 365

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