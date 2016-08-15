مستشفى الأهلي – اختبار طبي لوليد سليمان

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن وليد سليمان لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي غدا الثلاثاء لتحديد مصيره من المشاركة في التدريبات الجماعية.

سليمان كان قد تعرض لإصابة بكدمة في الوتر الوريدي خلال لقاء الأهلي مع الزمالك، الذي انتهى بفوز الأبيض 3-1 وتتويجه بكأس مصر.

وقال محمود: "وليد تخلص خلال فترة الراحة من الالتهابات التي تعرض لها في أوتار أصابع القدم التي خلفتها الإصابة".

وأضاف "وليد أصبح جاهزا بصورة كبيرة للمشاركة في التدريبات والمباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وغاب وليد عن تعادل الأهلي مع زيسكو الزامبي 2-2 والذي أنهى آمال الأهلي في التقدم لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.