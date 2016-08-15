أطباء بلا حدود: انتشار الأمراض المعدية بين اللاجئين السوريين على الحدود الأردنية

قالت طبيبة تراقب محنة 75 ألف لاجئ سورى تقطعت بهم السبل على الحدود المغلقة مع الأردن أن الأمراض المعدية تنتشر بينهم.

وقال ناتالى ثورتل، من منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين أن اللاجئين الذين يمتلكون قدرا من التدريب الطبى أكدوا رؤية نحو 30 حالة يوميا من اليرقان، أحد أعراض الالتهاب الكبدى.

يقول ثورتل أن هذه تشكل زيادة عن الأسبوع السابق قبل أن تغلق الأردن الحدود فى يونيو.

وقالت أن الإصابات بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسى شائعة أيضا بين اللاجئين.

إغلاق الحدود جاء ردا على الهجوم الذى نفذته عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود، ما تسبب فى قطع المساعدات الطبية عن معسكرين صحراويين، باستثناء تسليم المواد الغذائية مرة واحدة فى الأسبوع الماضى وشحنات المياه فى بعض الأحيان.

ولم تتضح بعد كيفية وصول المساعدات إلى المخيمات فى المستقبل.