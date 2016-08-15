الأمم المتحدة تحذر من تدهور الحالة الإنسانية للنازحين العراقيين من الموصل

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الحالة الإنسانية للنازحين العراقيين من مدينة الموصل، فى ظل استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى المسلح.

وقالت منسقة المنظمة للشؤون الإنسانية ليز جراندى- حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الاثنين، أن فرق الإغاثة الدولية تواجه صعوبات فى إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، مضيفة أن من بين المشكلات أزمة التمويل ومنع دخول الموظفين الدوليين وتسجيل المنظمات التطوعية.

وكانت وزارة الهجرة والمهاجرين فى العراق قد أقامت بالتنسيق مع منظمات دولية أربعة مخيمات فى محيط محافظة نينوى لإيواء النازحين جراء العمليات العسكرية المرتقبة لتحرير المحافظة من مسلحى التنظيم.