أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الحالة الإنسانية للنازحين العراقيين من الموصل

Google+ Print
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الحالة الإنسانية للنازحين العراقيين من الموصل الأمم المتحدة تحذر من تدهور الحالة الإنسانية للنازحين العراقيين من الموصل

>نيويورك (أ ش أ)

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الحالة الإنسانية للنازحين العراقيين من مدينة الموصل، فى ظل استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى المسلح.

وقالت منسقة المنظمة للشؤون الإنسانية ليز جراندى- حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الاثنين، أن فرق الإغاثة الدولية تواجه صعوبات فى إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، مضيفة أن من بين المشكلات أزمة التمويل ومنع دخول الموظفين الدوليين وتسجيل المنظمات التطوعية.

وكانت وزارة الهجرة والمهاجرين فى العراق قد أقامت بالتنسيق مع منظمات دولية أربعة مخيمات فى محيط محافظة نينوى لإيواء النازحين جراء العمليات العسكرية المرتقبة لتحرير المحافظة من مسلحى التنظيم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365