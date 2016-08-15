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«كوبر» يبحث ضم شيكابالا وباولو و سام مرسي إلى معسكر الفراعنة

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«كوبر» يبحث ضم شيكابالا وباولو و سام مرسي إلى معسكر الفراعنة «كوبر» يبحث ضم شيكابالا وباولو و سام مرسي إلى معسكر الفراعنة

كوبر المدير الفني لمنتحب

كشف محمود فايز، مترجم ومساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، اليوم الإثنين، عن أن الجهاز الفني يبحث ضم بعض العناصر لمعسكر أغسطس الحالي، والذي سينطلق في الـ 20 من الشهر الجاري.

وأضاف فايز – حسبما أفاد مراسلنا – أن العناصر المزمع ضمها إلى المعسكر، هم :” محمود عبد الرازق – شيكاباﻻ – ﻻعب الزمالك، حسام باولو، ﻻعب سموحة، وسام مرسي، المحترف بصفوف ويجان الإنجليزي”.

يأتي هذا في إطار استعداد الفراعنة، لخوض مبارتين وديتين أمام غينيا يوم 30 أغسطس الحالي، بملعب برج العرب بالأسكندرية، وجنوب إفريقا في الـ 6 من سبتمبر بجنوب إفريقيا .

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