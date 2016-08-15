محافظ قنا يطلق شارة البدء لاستكمال مبادرة «حلوة يا بلدي» في ميادين المحافظة

مراسل – ONA:

أطلق عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إشارة بدء استكمال مبادرة “حلوة يا بلدي”، بحي سيدي عمر وقرية دندرة بمركز ومدينة قنا بمشاركة القوات المسلحة، وجامعة جنوب الوادي، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية، لمركز ومدينة قنا، وجمعية تنمية المجتمع بدندرة.

وأكد الهجان أن القوات المسلحة شاركت بـ 100 مجند، بالإضافة إلي 50 شاب من مراكز الشباب، و25 طالب من جامعة جنوب الوادي، و25 طالب من مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا على استغلال طاقات الشباب بشكل إيجابي لخدمة المجتمع وتحويل الأماكن المستهدفة إلى أفضل صورة جمالية وحضارية.

كما وجه الهجان بالتنسيق الدائم بين رؤساء الوحدات المحلية والموارد المائية والري في تطهير الترع والمصارف الواقعة بنطاق كل منهم والتي تمر داخل الكتلة السكنية، ورفع كافة المخلفات التي تعوق نهر الطريق.

وتجمع صباح اليوم الاثنين، المشاركين أمام ديوان عام المحافظة للإنطلاق للأماكن المستهدفة بحضور مجندي القوات المسلحة والشباب والطلاب المشاركين في المبادرة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والعميد أركان حرب عبد الرؤوف عبد الله موسى بقيادة المنطقة الجنوبية، والعميد أيمن عبد العليم بقيادة المنطقة الجنوبية، والعقيد برهان كامل محمد قائد القطاع العسكري بقنا، والعقيد حسني لطفي مدير إدارة مرور قنا، والعقيد عصمت عطية محمد موسي رئيس شرطة المرافق، والاستاذ محمد فنجري وكيل وزارة الشباب والرياضة، والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والاستاذ عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.