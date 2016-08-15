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«العربية للتصنيع» تطلق مبادرة «علم ابنك حرفة»

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«العربية للتصنيع» تطلق مبادرة «علم ابنك حرفة» «العربية للتصنيع» تطلق مبادرة «علم ابنك حرفة»

المهندس أشرف خليل

مراسل – ONA:

قال المهندس أشرف خليل، رئيس الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة لها دور ريادي في الصناعة، خاصة في المجالات التنموية.

وأوضح خليل أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بدور تنموي في المجتمع من خلال إطلاق عدة مبادرات.

وأضاف رئيس الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، في لقائه اليوم الاثنين، ببرنامج “نهار جديد”، والمذاع عبر فضائية “النهار اليوم”، أن الهيئة بدأت مبادرة “علم ابنك حرفة”، لترسيخ مبدأ احترام العمل مهما كان نوعه، وتعليم الأبناء حرف بسيطة يراها أمامه كل يوم، مثل السباكة، والكهرباء، والنجارة، مشيرًا إلى أن السن من 12 إلى 15 سنة، هو الأنسب لإكساب الناشئ مهارة.

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