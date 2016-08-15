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مفتي الجمهورية يستنكر اقتحام المستوطنين اليهود باحة الأقصى

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مفتي الجمهورية يستنكر اقتحام المستوطنين اليهود باحة الأقصى مفتي الجمهورية يستنكر اقتحام المستوطنين اليهود باحة الأقصى

اقتحام المسجد الاقصى – أرشيفية

استنكر فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- بشدة اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود باحة المسجد الأقصى، عبر مجموعتين، من باب المغاربة، في حراسة مشددة لعدد من ضباط الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من القوات الخاصة التي انتشرت في ساحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين بما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

وشدَّد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الإثنين، أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي اعتداء عليه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذَّر مفتي الجمهورية من تصاعد وتكرار الانتهاكات والمخطَّطات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك؛ ما يؤجج مشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم.

ودعا مفتي الجمهورية كافة منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتِهاكات المتكررة للمسجد الأقصى، والعمل على حماية القدس وفقًا للاتفاقيَّات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّمُ أي تغيير لطبيعة الأرض والسكَّان في الأراضي المحتلَّة.

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