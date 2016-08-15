5 أخطاء "شائعة" تؤدى إلى تأخر الحمل

ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى أن هناك أسبابا عدة تؤدى إلى تأخر الحمل قد تغفل عنها بعض السيدات.

وذكر الموقع الهندى أن هذه الأسباب تشمل بعض الأشياء التى ربما لو عرفها البعض سيصابون بالاستغراب، وفى هذا السياق نعرض أهم هذه الأسباب:

1- ممارسة الجنس بكثرة: يعتقد البعض خطأ أن ممارسة الجنس بكثرة يمكن أن يزيد من فرص الحمل لكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا إذ لا بد أن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تكون هناك فرصة للتلقيح والإخصاب.

2- الممارسة القليلة للجنس: تقلل بدون شك من فرص الحمل لأن ممارسة الجنس أقل سوف لن تكون جالبة لفرص أكبر للتلقيح والإخصاب وبالتالى فإن المطلوب على نحو ما هو الممارسة المتوازنة أو تلك الممارسة التى تتسم بالكثافة ثم التقاط الانفاس وهكذا.

3- عدم تغيير الأوضاع: عدم تغيير الأوضاع الجنسية أثناء ممارسة العلاقة الحميمة من العوامل التى يمكن أن تقلل فرص حودث التلقيح والإخصاب لذا فلا بد من تغيير الأوضاع من آن لآخر.

4- لوم المرأة: يسبب ذلك الأمر ألما شديدا للمرأة من الناحية النفسية إذ يعتبرها الكثيرون مسئولة عن التأخر مع أنها ليست مسئولة عن ذلك، الاستمرار فى ذلك يزيد الضغوط النفسية ما يؤثر على فرص حدوث الحمل

5- كثرة استخدام "الجل" لتسهيل الإيلاج: يمكن لتلك المستحضرات الطبية المعدة خصيصا لتسهيل عملية الإيلاج أن تؤدى إلى موت الحيوانات المنوية، لذا ينبغى تقليل الاعتماد عليها.