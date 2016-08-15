صور.. القوات المسلحة تواصل مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد‎

تواصل القوات المسلحة، تنفيذ مبادرة ” حلوة يا بلدي ” بمحافظة الوادي الجديد، لمدة 21 يومًا متواصلة، بمشاركة 50 جندي ​​و5 ضابط من قوة المنطقة.

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، أن المبادرة تشمل إجراء أعمال النظافة بالشوارع ودهان البلدورات، وغرس أشجار جديدة، وترميم للمطبات، والحفر السطحية، وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المستهدفة خلال فعاليات الحملة، مع صرف مكافآت مجزية لرؤساء الأحياء والقرى والمشاركين المتميزين في المبادرة.

ومن جانبها قالت سمية خليل، رئيس مركز ومدينه الخارجة، أن المبادرة تنفذ في مناطق ”حي الزهور والأمل، وميدان الشعلة وقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، واختيار حي السنترال وقرية المعصرة بمركز الداخلة، وشارع جمال عبدالناصر، وقرية علي بن أبي طالب بالفرافرة، وشوارع الجامع الكبير، والنهضة والجمعية التعاونية وقرية بغداد بمركز باريس، وحي وسط وبحري بلاط، وقرية الزيات بمركز بلاط”.