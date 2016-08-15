الشرطة التركية تفتش محاكم في إسطنبول.. وأوامر باعتقال 173 من السلك القضائي

ذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء اليوم الاثنين، أن الشرطة التركية داهمت مكاتب في ثلاث محاكم بمدينة اسطنبول يوم الاثنين بعد صدور أوامر باعتقال 173 من العاملين في السلك القضائي في إطار تحقيق بشأن محاولة الانقلاب الشهر الماضي.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير محاولة الانقلاب وتطلب تسليمه إليها. وينفي كولن الاتهامات وأدان الانقلاب.

وبحسب رويترز قالت دوجان إن الشرطة تفتش مكاتب العاملين في السلك القضائي الذين صدرت أوامر باعتقالهم في قصر العدالة بمنطقة تشاغليان في اسطنبول ومحكمتين أخريين على الجانب الأوروبي من المدينة.

وأضافت أن الشرطة اقتادت بعض المعتقلين بعيدًا عن “تشاغليان” لاستجوابهم في مركز للشرطة.

وتقول السلطات التركية إنها ألقت القبض على أكثر من 35 ألف شخص بينهم 17 ألفا احتجزوا رسميا منذ محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم السبت إن أكثر من 76 ألفا من الموظفين والقضاة وأفراد قوات الأمن أوقفوا عن العمل وأقيل قرابة خمسة آلاف آخري