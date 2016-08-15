أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

التضامن الاجتماعي تنفي تخفيض مرتبات العاملين بالدولة

Google+ Print
التضامن الاجتماعي تنفي تخفيض مرتبات العاملين بالدولة التضامن الاجتماعي تنفي تخفيض مرتبات العاملين بالدولة

الوزيرة غادة والي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أسباب زيادة الاستقطاعات من الراتب، والتي لاحظها العاملون بالتأمينات على مرتب شهر يوليو الماضي، ليست نتيجة تخفيض في المرتب أو زيادة في الضرائب وإنما نتيجة زيادة أجر الاشتراك الأساسي في التأمينات بنسبة 9% والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وأوضح سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الزيادة لا تقتصر على العاملين بالتأمينات فقط، وإنما تطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من أول يوليو 2015.

وأضاف عبد الهادي أن زيادة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن الأجر الأساسي بذات النسبة وزيادة أجر الاشتراك سواء الأساسي أو المتغير سوف تنعكس بصورة إيجابية على العاملين بالدولة بتحسين المعاش وباقي المزايا التأمينية عند استحقاقها.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت أخبارا مغلوطة تفيد بخفض مرتبات العاملين بالتأمينات، وهو ما نفته هيئة التأمينات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا