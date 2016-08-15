مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق خدمة الاستفسار عبر الهاتف

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرقم المجاني /80030/ للرد على استفسارات وملاحظات المتعاملين تعزيزا لخدماتها المتميزة ولضمان تحقيق السعادة للمتعاملين .

وقال جاسم محمد حسين استشاري إسكان أول بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن إطلاق المؤسسة للرقم المجاني يهدف إلى تقديم خدمة إضافية ومتميزة للمتعاملين حيث يتم من خلالها استقبال اتصالاتهم والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم بكل شفافية ومصداقية كخطوة تطويرية تسعى من

خلالها المؤسسة إلى تحقيق وقياس رضا المتعاملين ورفع معدل السعادة في المجتمع.

وأضاف أن الرقم المجاني يعطي فرصة للمتعاملين بالتواصل مع المؤسسة محليا ودوليا إذ يبدأ العمل به اعتبارا من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء لتخفيف العبء على المراجعين بمراجعهتم للمؤسسة وإتاحة الفرصة بالإتصال في الأوقات المعلنة عنه

على أن يتم نقل الإستفسارات في اليوم التالي ليتم التواصل والرد عليهم. وأشار إلى أن هذا الرقم يسمح بتسجيل كافة بيانات المتصل ويتلقى أكثر من مكالمة في وقت واحد وفي حال عدم الرد بسبب ضغط المكالمات يقوم الموظف المختص بمعاودة الاتصال بالمتعامل خلال أقل من /6/ ساعات كما

أنه يعد ركنا مهما في خطة المؤسسة التي تهدف إلى تفعيل كافة قنوات التواصل مع المتعاملين عبر وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل الاجتماعي.. داعيا المتعاملين إلى عدم التردد بالاتصال بالمؤسسة في حال وجود أي طارئ مؤكدا حرص المؤسسة على تقديم الخدمات المتميزة بشكل مستمر للمتعاملين.