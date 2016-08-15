«العاصمة» تفاوض محمود بدر لتقديم برنامج أسبوعي

كتبت – إنجي لطفي

قالت مصادر خاصة لوكالة ONA، اليوم الإثنين، إن ” الإعلامي أسامة الشيخ، رئيس قناة العاصمة 2، اجتمع مع محمود بدر، عضو مجلس الشعب”.

وجاء الاجتماع للتفاوض مع “بدر”، لتقديم برنامج أسبوعي، ومن المقرر أن يحمل عنوان “خارج العاصمة”، وإذاعته على شاشة “العاصمة العامة” حال الاتفاق.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتمحور البرنامج حول نائب البرلمان، فضلًا عن التركيز على المحافظات، وقضايا المحليات، مشيرةً إلى أنه لم يتحدد بعد موعد عرض البرنامج .

يذكر أن تعاقد أسامة الشيخ – في الآونة الأخيرة – مع عدد من الإعلاميين، منهم :” الإعلامي جابر القرموطي، الإعلامية منى سلمان، الإعلامية أماني الخياط، وخالد الغندور”، للانضمام إلى شاشة العاصمة 2.