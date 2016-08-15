«العاصمة» تفاوض منى العراقي لتقديم برنامج أسبوعي

كتبت – إنجي لطفي

قالت مصادر خاصة لوكالة ONA، اليوم الإثنين، إن ” الإعلامي أسامة الشيخ، رئيس قناة العاصمة 2، عقد جلسة مع الإعلامية منى العراقي، مقدمة برنامج انتباه، المذاع على شاشة المحور”.

وأضافت المصادر، أن الجلسة استمرت لقرابة ساعة، للتفاوض مع “العراقي”، والحديث عن إمكانية انتقالها من قناة المحور إلى العاصمة، لتقديم برنامج أسبوعي على شاشة “العاصمة” العامة، خاصةً وأنه من المقرر انتهاء تعاقد “العراقي” مع المحور خلال 7 أشهر.

يذكر أن تعاقد أسامة الشيخ – في الآونة الأخيرة – مع عدد من الإعلاميين، منهم:” الإعلامي جابر القرموطي، الإعلامية منى سلمان، الإعلامية أماني الخياط، وخالد الغندور”، للانضمام إلى شاشة “العاصمة 2″.