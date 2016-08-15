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محافظ أسوان يقرر تشغيل محطة «جعفر الصادق» للصرف الصحي

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محافظ أسوان يقرر تشغيل محطة «جعفر الصادق» للصرف الصحي محافظ أسوان يقرر تشغيل محطة «جعفر الصادق» للصرف الصحي

اللواء مجدي حجازى – محافظ أسوان

مراسل – ONA:

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، تشغيل محطة جعفر الصادق للصرف الصحي والتي تقام على مساحة 400 م2 وتضم محطة تجميع رئيسية و 3 أحواض ترسيب لبرك الأكسدة على بعد 2.5 كم من المحطة لتخدم 140 أسرة بالقرية.

وكلف حجازي رئيس مدينة كوم أمبو وشركة مياه الشرب، بقيام فنيين متخصصين بمراجعة الحالة الفنية للمحطة وأحواض الترسيب بشكل أسبوعي، للوقوف على أي أضرار أو شواهد ليتم تفاديها وتلافيها أولًا بأول،

وأوضح محافظ أسوان أنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أو الصندوق الاجتماعي أو أحد المتبرعين لتوفير 4 مليون جنيه لاستكمال أعمال إنشاء محطة الرفع وخط الطرد بطول 6 كم، وأيضًا الغابة الشجرية بمساحة 100 فدان لتستوعب كافة كميات الصرف الصحي.

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