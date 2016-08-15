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إرتفاع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15/8/2016 مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 جنيهات جديدة عند البيع

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إرتفاع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15/8/2016 مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 جنيهات جديدة عند البيع إرتفاع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15/8/2016 مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 جنيهات جديدة عند البيع

اليوم في ، ما زالت تواجه أسواق الذهب في جمهورية مصر العربية حالة من عدم الإستقرار وذلك نتيجة المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع العملات داخل السوق السوداء، حيث يواصل المعدن النفيس سلسلة من الإرتفاعات المتواصلة على الرغم من الركود الواضح في المبيعات داخل محلات الصاغة إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الإرتفاع، حيث أكد التجار أن هناك حالة من عدم الثبات في سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري.

هذا ويرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بإرتفاع عملة الدولار داخل السوق السوداء وذلك عبر علاقة تكاملية، حيث يلجئ التجار وأصحاب العملات إلى شراء الذهب الأكثر أمناً عند إرتفاع قيمة صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يتعرض سعر الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، والذي على أثره يتعب الأمر كاهل التجار خصوصاً مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.

يذكر أنه مع إرتفاع سعر الذهب اليوم في مصر قال أحد التجار أن المبادرة الشعبية التى أطلقت في بعض المناطق والتى تنص على إلغاء الشبكة عند الزواج سيكون لها المردود السلبي على واقع تجارة المعدن النفيس في محلات الصاغه على مختلف مناطق الجمهورية، خصوصاً مع غلاء الأسعار ومع إرتفاع سعر المواد الخامة التى تدخل في تصنيع الذهب، حيث بدأ الكثير من المواطنين بإلغاء الشبكة عند إجراءات الزواج بسبب التكاليف الباهظة التى لا يتحملها المواطن المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-8-2016

إرتفع سعر الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة بقيمة 5 جنيهات جديدة عند بدء التداول اليوم الاثنين.

    بلغ سعر بيع عيار 12 قيمة 258 جنيه.
    بلغ سعر بيع عيار 14 قيمة 301 جنيه.
    بلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 387 جنيه.
    بلغ سعر بيع عيار 21 قيمة 452 جنيه.
    بلغ سعر بيع عيار 22 قيمة 474 جنيه.
    بلغ سعر بيع عيار 24 قيمة 517 جنيه.

هذا ويواصل سوق المعدن النفيس في الجمهورية حالة  من عدم الإستقرار نتيجة للمتغيرات الإقتصادية في مصر.

 

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