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ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 2016/8/15

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ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 2016/8/15 ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 2016/8/15

أثر تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي على في مما أدي إلى ارتفاع سعر الدولار بطريقة مبالغ فيها وأصبح السيطرة على هذا الارتفاع صعب للغايه بل اصبح من المستحيلات، وأيضا لأن تراجع الأحتياطي النقدي الأجنبي لم يتراجع بصورة بسيطة بل تراجع بنسبة عاليه فقد تراجع بنسبة تتعدى الاثنان مليار دولار أمريكيا، وهذا طبيعي يؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مصر بهذه الطريقة وبهذه السرعة.

وقد سجلت الأيام الماضية ثبات واستقرار في سعر الدولار في البنوك المصرية، أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة فإنها متغيرة يوم عن يوم وقابلة للزيادة،ومن المتوقع بانتهاء السنه أن يصل سعر الدولار إلى العشرون جنيها، وهذا حسب توقعات خبراء الاقتصاد.

ولقد سجل اليوم سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 2016/8/15، في السوق السوداء وشركات الصرافة 12.50 جنيها مصريا في حالة الشراء، أما في حاله البيع فقد سجل سعر الدولار مبلغ 12.80 جنيها فى حالة البيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في مصر في البنوك المصرية فقد شهد استقرار فقد بلغ سعر الشراء  اليوم إلى 8.83 جنيها، أما في حالة البيع فقد سجل الدولار سعر 8.88 جنيها مصريا.

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