تفاعل واسع على شبكات التواصل مع حكم الإعدام لقاتل عبيدة

أثار خبر الحكم بالإعدام على قاتل الطفل عبيدة الذي صدر صباح اليوم تفاعل واسع من قبل المدونين على الشبكات الاجتماعية حيث تتابعت التغريدات في موقع "تويتر" على وسمي #الطفل_عبيدة ووسم #عبيدة ليحتل وسم #الطفل_عبيدة المرتبة الرابعة في قائمة الأوسمة الاكثر تداولاً في دولة الإمارات.

وأشاد المغردون بنزاهة القضاء الإماراتي وعبروا عن فرحتهم بالحكم الذي وصفوه بـ "العادل" وتضامنهم مع أهل الطفل عبيدة.

وتفاعل قراء ومتابعو صحيفة البيان مع الخبر على نطاق واسع حيث قال أحد متابعي صحيفة البيان: الحمد لله على نعمه الإمارات والحمد لله على نزاهة القضاء وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.. لا مكان للقتلة في بلادنا.

وذكر المتابع عامر : شكرا لدولة القانون والعدالة والقضاء النزيهة بلد الأمن والأمان. اللهم احفظها وأبعد عنها الفتن وبلاد المسلمين. الحكم بالإعدام على قاتل #عبيده.

وقال المتابع بوحمدان : لاحول ولا قوة الا بالله.. الله يحق الحق ويجازي كلا بعمله.

وأضاف أحد المغردين: لاحول ولا قوة الا بالله.. الله يحق الحق ويجازي كلا بعمله فيما أشار متابع آخر إلى أنه أنا جهش بالبكاء فرحا بالحكم على قاتل عبيدة.

وأردفت المغردة علياء: القضاء العادل أنصف عبيده اللهم لك الحمد والشكر وان شاءالله يتم إعدام المجرم فالقريب العاجل ليكون عبره لكل من تسوله نفسه على طفل بريئ #عبيده

وقالت المغردة سلام : الله اكبر الله اكبر، حفظكم الله و دولتكم و قانونكم العادل. صرخ أهل #عبيدة العقرباوي بعد الحكم بإعدام قاتله في #محكمة دبي

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