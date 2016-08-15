قنصلية مصر بـ«شنجهاي» تفتح دفتر عزاء في وفاة زويل

قامت القنصلية العامة المصرية في شنجهاي بالصين بفتح دفتر تعازي لتلقي العزاء في وفاة العالم المصري الجليل الدكتور أحمد زويل لمدة 3 أيام .

وقال السفير خالد يوسف قنصل عام مصر في شنجهاي، إن القنصلية شهدت توافدًا من العديد من المسئولين والقناصل العامين، أبرزهم القناصل العامين لكل من اليابان والهند والإمارات والنمسا وماليزيا والفلبين والإكوادور وبيلاروسيا وفنزويلا، وذلك لتقديم واجب العزاء.

كان العالم المصري الدكتور أحمد زويل قد توفي يوم 2 أغسطس الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 70 عامًا.

أ ش أ