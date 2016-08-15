بعد تحقيقه أول ذهبية في تاريخ بلاده.. استقبال حافل للسباح «سكولينج» في سنغافورة

استقبلت جماهير سنغافورة بطلها الأولمبي “جوزيف سكولينف” بالأعلام والهتافات، لدى عودته إلى البلاد من أولمبياد ريو دي جانيرو، اليوم الاثنين، بعد منحه سنغافورة أول ميدالية ذهبية أولمبية طوال تاريخها.

وبحسب رويترز فقد انضم عشرات المشجعين الذين كانوا يرددون الهتافات التي تشيد بسكولينج إلى أسرة السباح الشاب في مطار تشانغي في الجزيرة للترحيب بالبطل الأولمبي العائد بعدما تفوق على نجم السباحة الأمريكي الشهير مايكل فيلبس، وانتزع الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة.

وقال سكولينج للصحافيين: “شعور رائع.. لم أرى والدي منذ مدة.. ولذا فأنا سعيد برؤيته هو وأمي، سعيد بوجودي أنا وأبي وأمي سوياً”.

وطوال مشاركاتها الأولمبية منذ 1948 فازت سنغافورة بفضيتين وبرونزيتين.

وتكريمًا للبطل الأولمبي الجديد وافقت السلطات في سنغافورة على إعفائه من الخدمة العسكرية، ما يفسح الطريق أمام مشاركته في أولمبياد طوكيو الصيفي المقبل في 2020.