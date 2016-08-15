الاقتصاد الياباني يحقق نموًا بنسبة 0.2%

كشت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 0.2% في الربع من أبريل إلى يونيو، وحقق نموا للربع الثاني على التوالي لكن بوتيرة أبطأ كثيرا بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي.

وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أضعف من متوسط توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته 0.7% في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز. ويأتي ذلك بعد تعديل بيانات النمو في الربع الأول إلى زيادة قدرها اثنين في المئة.

وعلى أساس فصلي لم يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني تغيرا يذكر مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 0.2 في المئة.