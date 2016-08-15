الأموال العامة بالبحيرة تضبط 715 قضية نصب وتزوير ورشوة خلال عام

كشف اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا نجحوا فى ضبط 715 قضية، ما بين تزوير واستيلاء ونصب وتربح ورشوة وإهدار للمال العام وتشكيلات عصابية للهجرة غير الشرعية وإهدار للمال العام خلال العام الحالى من بداية شهر يوليو 2015 وحتى الآن .

ومن جانبه أكد العقيد أحمد البنا، رئيس مباحث الأموال العامة بالبحرة، أنه تم العمل بناءَ على تعليمات اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، و اللواء محمد خريصة، مدير المباحث الجنائية ، ونجحت الحملات الأمنية لضباط الأموال العامة خلال العام الحالى من ضبط المئات من القضايا جميعها تنوعت ما بين تزوير واستيلاء ونصب وتربح ورشوة وإهدار للمال العام وتشكيلات عصابية للهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة أن مجهودات القسم خلال الفترة المشار إليها كالأتى ضبط 24 قضية تزوير ، 8 قضايا استيلاء على المال العام ، 8 قضايا اختلاس ، 33 قضية تربح ، 3 قضايا رشوة ، 126 مطبعة بدون ترخيص ، 7 قضايا إتجار فى العملة ، 10 قضايا ضبط تشكيلات عصابية وإحباط هجرة غير شرعية لدول أوربا عبر ساحل البحر المتوسط، 469 قضية نصب ، مزاولة مهنة بدون ترخيص بإجمالى 715 قضية متنوعة .

وأضاف رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة لـ"اليوم السابع" أن من أهم القضايا هى قيام مجدى محمد عطية رئيس نادى دمنهور السابق بتقديم بلاغ لمباحث الأموال العامة ضد مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور الحالى يتهمهم خلاله بإهدار 60 مليون جنيه من أموال النادى، وأكد عطية أن هذه الاتهامات موثقة وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأن تقارير الجهاز المركزى قد كشفت عن تسهيل للغير الاستيلاء على أموال النادى والتربح والأضرار العمدى بأموال النادى واستغلال المنصب والسلطة، وقيد البلاغ برقم 77/ 2 أحوال أموال عامة بتاريخ 10/3/2016 .

وبالفحص والتحرى كشف تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن تسهيل رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور وبعض أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالنادى الإستيلاء على المال العام لمبلغ يزيد عن 7 ملايين جنيه.