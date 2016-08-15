قوات البشمركة تفرض السيطرة على طريقًا استراتيجيًا في العراق

سيطرت قوات البشمركة الكردية، اليوم الاثنين، على طريق استراتيجي يربط بين مدينة الموصل في العراق وبلدة كوير جنوب المدينة.

وتبعد بلدة كوير حوالي 35 كيلومترًا جنوبي الموصل في محافظة نينوي، المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” في العراق.

وبدأت قوات البشمركة الكردية، صباح أمس، هجومًا بريًا بدعم من مقاتلات التحالف الدولي في محاولة لمحاصرة تنظيم “داعش” في الموصل، وسيطرت على 6 قرى كانت تحت سيطرة “داعش” في منطقة الخازر قرب الموصل.

وقال مسؤول كردي لـ”رويترز” إن الهجوم الذي بدأ امس، جزء من “عمليات تمهيدية”، استعدادا لشن هجوم على المدينة نفسها.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه يسعى إلى استعادة الموصل خلال هذا العام، واعتبر أن ذلك سيمثل أكبر هزيمة فعلية للتنظيم في العراق.

وكان الجيش العراقي سيطر في يوليو الماضي على مطار القيارة الواقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي الموصل، والذي سيعمل أيضا كنقطة انطلاق رئيسية للهجوم المتوقع على المدينة.