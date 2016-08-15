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هدف قاتل للوداد المغربي في مرمى أسيك يطيح بالأهلي رسميًا من بطولة افريقيا

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هدف قاتل للوداد المغربي في مرمى أسيك يطيح بالأهلي رسميًا من بطولة افريقيا هدف قاتل للوداد المغربي في مرمى أسيك يطيح بالأهلي رسميًا من بطولة افريقيا

نادي الوداد المغربي – أرشيفية

تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي، مساء أمس الأحد، إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين لواحد، في المبارة التي احتضنها ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بالجولة الخامسة، قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وسجل عبد العظيم خضروف الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 59، وبعدها بـ10 دقائق عدل كراهيري يانيك زاكري النتيجة للفريق الإيفواري، قبل أن يتمكن المهاجم فابريس أونداما من تسجيل الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 90.

ويسعى أبناء المدرب الويلزي جون توشاك، إلى التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي الأحمر.

وبفوز الوداد “10 نقاط”، انتهى مشوار الأهلي  ”5 نقاط” في المنافسة القارية، حيث خرج خاوي الوفاض رفقة أسيك ميموزا “4 نقاط”، فيما سيرافق الوداد إلى المربع الذهبي فريق زيسكو يونايتد الزامبي “8 نقاط”.

ومن المقرر أن يحل الأهلي، في 23 أغسطس، ضيفًا على أسيك بالجولة السادسة – الأخيرة – على أن يستضيف زيسكو الوداد في زامبيا.

 

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