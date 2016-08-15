رئيس وزراء اليمن: الدولة ماضية في تحرير صنعاء من الميليشيات الانقلابية

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الدولة ماضية في تحرير العاصمة صنعاء وباقي المناطق من الميليشيات الانقلابية، وأن الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن.

وأضاف بن دغر أن الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، تسببت في ازدياد معاناة المواطنين في الداخل والخارج من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة، وتسببت في انهيار الاقتصاد اليمني.

وقال الدكتور بن دغر، خلال لقائه، مساء أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، أبناء الجالية اليمنية: “إن الحكومة بدأت في تصدير النفط بعد الجهود التي بذلها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة وبتعاون كبير من دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة ودولة الإمارات”.

وتحدث رئيس الوزراء في اللقاء عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها بلاده في مختلف المجالات، داعياً إلى التمسك بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدولة الاتحادية القائمة على الأقاليم الستة التي تضمن العدالة والمساواة في الثروة والسلطة.​