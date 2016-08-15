مروان خوري لـ سيدتي نت: لم أعتزل الكليبات وهذه قصّتي مع "مدرسة الحب"

ختام مهرجان "الحدث" في بيروت كان مسكاً مع الفنان الشامل مروان خوري، الذي أضفى جواً من الرومانسية في ليلة يمكن وصفها بالرائعة، غنى فيها باقة من أجمل أغنياته التي يعشقها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب.

قبل صعوده غلى المسرح التقته "سيدتي نت" وكانت معه هذه الدردشة الحصرية:

*لماذا أنت مغيب عن مهرجانات لبنان، هل بسبب مطالبك المرتفعة أم مسألة علاقات عامة؟

(يبتسم) هناك علاقات عامة وهناك مجموعات أيضاً، وأنا كان عملي خارح لبنان أكثر، ولكن هذا الصيف لبنان قام بنهضة خصوصاً خلال السنتين الأخيرتين. ومما لا شك فيه أنني أحب أن أكون بمستوى معين كما أنا أتصور.

(يتابع مروان) أرى أن كل المهرجانات مهمة والمهم أن تلتقي بالناس بغض النظر إن كان المهرجان كبيراً أم صغيراً ، ويسعدني أن أكون اليوم في مهرجانات الحدث وفي مختلف المناطق اللبنانية، وسعيد أن الأوضاع الأمنية أثرت على العالم العربي ولكن لبنان مستمر بشكل فظيع.

* جديدك بات عبارة عن تترات لمسلسلات، وأخر أغنيتين كانا من مسلسل "مدرسة الحب"، هل هذا مقصود من ناحيتك، أم أن انتاجك في الدراما يكفيك؟

يمكن القول الأمران معاً. أنا أعبر عن نفسي من خلال الدراما، والناس أحبتني من خلالها لذا أرى أن استمراريتي بهذا الشكل تعطي نتيجة ممتازة، وأغاني المسلسلات تلاقي نجاحاً كبيراً والناس تطالب بها قبل باقي الأغنيات.

* كيف تقيم تجربتك التمثيلية الأخيرة في "مدرسة الحب" وهل تقوم بتكرارها؟

جيدة وكنت أقول دائماً أن الممثل المغني يبقى كذلك وهي تجربة "ناعمة"، وقصدت أن تكون عدة حلقات وهو اختبار لي، وعندما افكر بدراما كبيرة يجب ان يكون النص ملائماً لي والعمل عليه أن يضم مجموعة كبيرة من الأغاني، في المستقبل القريب لن أقدم على تجربة درامية، لكن عندما أشعر أن هناك سيناريو يعبر عني سأخوض التجربة.

* كليبك الأخير عمره سنوات، هل اعتزلت عالم الكليبات؟ يبدو كذلك ولست وحدي مقل في تصوير الكليبات، ولكن من المؤكد أنه يجب أن أقوم بتصوير أغنيات لي، أنا أبرع اكثر في انتاج الأغاني وقد أصوّر "مدرسة الحب"، او اي عمل آخر، لكن هذا لا يعني انني اعتزلت الكليبات، إنما لم اعد اشعر ان هذا الأمر ضروري.

* ما رأيك بمشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في مهرجانات بعلبك هذا العام؟

جميلة مشاركتها، فشيرين من الأصوات التي تستحق وبعلبك اتجهت مؤخراً نحو موسيقى البوب ويجب ان تضم هذه المهرجانات اصواتاً تحبها الناس.

*هل من "ديو" قريب يجمعك بإحدى الفنانات؟

لا مشروع في ذهني اليوم، لكن عندما أشعر أن ثمة أغنية تستحق أن أقدمها ديو سأقدمها.

* أخبرنا عن مشاريعك المستقبلية؟

لدي مهرجان قريب في لبنان في شهر أيلول سأعلن عنه لاحقاً ، فضلاً عن مهرجان "ميروبا" ولدي جولة فنية في بعض البلدان العربية.

وبالعودة إلى الحفل فقد غنى مروان قرابة الساعة والنصف قدم خلالهما أجمل أغانيه، وعزف على "البيانو" الذي يحرص أن يكون موجوداً معه في كل اطلالته مجموعة أغاني مثل "كل القصايد" و"قلبي دق" وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر .

على المسرح أثبت مروان خوري أنه فنان من طراز خاص، يليق به أن يكون نجم المسارح لجمهور لا يزال يتذوق فناً بنكهة زمن العمالقة.