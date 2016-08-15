اختيار الحلي المناسب يعتمد على أسلوب المرأة

قالت مستشارة المظهر الألمانية يانينا بوتش إن اختيار الحُلي مرهون بأسلوب المرأة، موضحة أن المرأة ذات الأسلوب الكلاسيكي تناسبها أقراط اللآلئ الرقيقة وقلائد اللآلئ البسيطة أو القلائد متوسطة الحجم وذات الدلايات الصغيرة.

وأضافت بوتش، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرأة ذات الأسلوب الرومانسي الحالم تغازلها الحُلي المفعمة بالأنوثة، مثل الأقراط الطويلة والقلائد الجذابة أو الأساور الكثيرة والخلخال.

وبالنسبة للمرأة ذات الأسلوب الرياضي، فإنه من الأفضل اختيار القليل من الحُلي حيث يكفي اختيار ساعة ذات طابع عملي وقلادة صغيرة وأقراط تتحلى بالبساطة.

أما المرأة ذات الأسلوب الجريء فتخاطبها الحُلي اللافتة للأنظار، مثل الساعات كبيرة الحجم والأقراط الطويلة والقلائد الضخمة، مع مراعاة تسليط الأضواء على قطعة واحدة فقط، كي لا يبدو المظهر متكلفاً.