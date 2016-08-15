أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اختيار الحلي المناسب يعتمد على أسلوب المرأة

Google+ Print
اختيار الحلي المناسب يعتمد على أسلوب المرأة اختيار الحلي المناسب يعتمد على أسلوب المرأة

أرشيفية

قالت مستشارة المظهر الألمانية يانينا بوتش إن اختيار الحُلي مرهون بأسلوب المرأة، موضحة أن المرأة ذات الأسلوب الكلاسيكي تناسبها أقراط اللآلئ الرقيقة وقلائد اللآلئ البسيطة أو القلائد متوسطة الحجم وذات الدلايات الصغيرة.

وأضافت بوتش، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرأة ذات الأسلوب الرومانسي الحالم تغازلها الحُلي المفعمة بالأنوثة، مثل الأقراط الطويلة والقلائد الجذابة أو الأساور الكثيرة والخلخال.

وبالنسبة للمرأة ذات الأسلوب الرياضي، فإنه من الأفضل اختيار القليل من الحُلي حيث يكفي اختيار ساعة ذات طابع عملي وقلادة صغيرة وأقراط تتحلى بالبساطة.

أما المرأة ذات الأسلوب الجريء فتخاطبها الحُلي اللافتة للأنظار، مثل الساعات كبيرة الحجم والأقراط الطويلة والقلائد الضخمة، مع مراعاة تسليط الأضواء على قطعة واحدة فقط، كي لا يبدو المظهر متكلفاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا