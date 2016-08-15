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ما سبب الجفاء بين بطلي " حب أعمى" نسليهان أتاغول وبوراك أوزجيفيت؟

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الإثنين 15-08-2016 17:42

بعد عودتها من شهر العسل الذي قضته في جزر المالديف مع عريسها الممثل قادر دوغلو، تعيش الممثلة التركية نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان بطلة "الحب الأعمى" سعادة حقيقية بوصول عدد متابعيها في "انستغرام" إلى مليوني متابع تركي وعربي وأجنبي.
وتعد نسليهان أتاغول من أنشط الفنانات التركيات في السوشيال ميديا، وحققت هذا الرصيد الجماهيري من المتابعين في فترة قياسية، وقد شكرت الممثلة برسالة متابعيها على محبتهم لها، وأكدت لهم أنها تبادلهم مشاعر المحبة والتقدير ذاتها.
وتستعد نسليهان أتاغول لتصوير الموسم الثاني من مسلسلها الرومانسي "الحب الأعمى" مع شريكها ببطولته الممثل بوراك أوزجيفيت، الذي غاب عن حضور حفل زفافها لقضاء إجازة صيفية خاصة مع حبيبته فهرية أفجين في روما.
ويؤكد المقربون منها أنها لم تتحدث مع بوراك منذ عودتها إلى اسطنبول من جزر المالديف، بسبب غيابه عن حفل زفافها جراء سفره، رغم علمه المسبق ومنذ فترة طويلة بموعد حفل الزفاف ما يشير إلى استياء نسليهان الشديد منه.
واستغلت وسائل الإعلام التركية وجود نسليهان في مؤتمر صحفي ترويجي لماركة مستحضرات الشعر التي أصبحت سفيرتها لعام 2016 بعد الممثلة التركية بيرغوزار كوريل وسألتها "نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن وجود برود وجفاء بينك وبين زميلك بوراك أوزجيفيت هل هذا صحيح؟ وما تأثير هذا عن مسلسل (الحب الأعمى)؟
تجاهلت نسليهان أتاغول الإجابة عن السؤال واكتفت بالقول: قريباً جداً سأبدأ تصوير مشاهدي في الموسم الثاني من مسلسل (الحب الأعمى)، وكل شيء في المسلسل على ما يرام، وقد عدت مع زوجي قادر دوغلو لمواصلة أعمالنا فور إنتهاء شهر عسلنا.
وشكرت نسليهان أتاغول بمحبة وتواضع الإعلاميين على حضورهم.
لكن تجاهلها سؤال الصحافيين حول علاقتها الشخصية ببوراك أوزجيفيت، وعدم نفيها الجفاء بينهما أو تصريحها بأنهما يتحادثان، يؤكد وجود جفاء حديث طرأ على علاقتهما، ما يثير القلق على تأثير هذا البرود على أدائهما مشاهدهما الرومانسية المشتركة رغم ثقة الجميع بأنهما ممثلين محترفين لن يدعا مشاعرهما الشخصية تؤثر على مستوى أدائهما على الشاشة.

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