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هيئة «جون كنيدي»: لادليل على عملية إطلاق نار بالمطار

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هيئة «جون كنيدي»: لادليل على عملية إطلاق نار بالمطار هيئة «جون كنيدي»: لادليل على عملية إطلاق نار بالمطار

مطار جون إف كينيدي -أرشيفية

قالت هيئة مطار «جون إف.كنيدي» بنيويورك إن تحقيقا مبدئيًا في المطار لم يعثر على دليل على إطلاق نار داخل إحدى صالاته على الرغم من تقارير قالت في وقت سابق إنه سمع دوي إطلاق نار.

وبحسب رويترز قالت هيئة مطار نيويورك ونيوجيرسي في رسالة على تويتر إنه لم يُعثر على فوارغ طلقات بعد عملية تفتيش لصالة 8 حيث أدت تقارير عن إطلاق نار في المنطقة المخصصة للمغادرة إلى عملية إخلاء.

وقالت الهيئة “أخليت الصالة بدافع الحذر بشكل كبير، و”على المسافرين الاتصال بشركات طيرانهم.”

وظهر في شريط مصور وصور بثت على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يتدفقون إلى خارج الصالة 8 التي تستخدمها شركات أير برلين وألاسكا أير لاينز وأمريكان إيجل وأمريكان إير لاينز وفينار وشركات طيران أخرى للمغادر

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