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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا الأوضاع فى البلاد

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رئيس البرلمان الليبى يبحث مع الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا الأوضاع فى البلاد رئيس البرلمان الليبى يبحث مع الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا الأوضاع فى البلاد

>طرابلس أ ش أ

ناقش رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مع رئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ورئيس فرع الهيئة ببرقة الأوضاع فى البلاد.

 

وقال فتحى المريمى المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب - فى تصريح صحفى مساء أمس "الأحد" - إنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع التى تمر بها ليبيا، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم فى استقرار وأمن البلاد، لتزدهر وتتقدم فى جميع المجالات لينعم شعبها فى جميع ربوع ليبيا بخيراتها وأمنها واستقرارها.

 

وأضاف أن رئيس مجلس النواب اطلع على أعمال ونشاطات الهيئة ودورها فى حل العديد من القضايا، من أجل استقرار البلاد وتقدمها، بما يخدم المصالحة الوطنية الشاملة فى جميع مدن وقرى ليبيا.

 

وأشار المريمى إلى أن الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا موسعا يضم جميع أعضاء الهيئة لدراسة الأوضاع التى تمر بها البلاد حاليا، والعمل على إيجاد حلول للأزمة السياسية من أجل استقرار الأوضاع فى البلاد.


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