قوة أمنية كردية تحبط هجوما انتحاريا قرب "السليمانية" شمال شرقى العراق

أحبطت قوة أمنية كردية، مساء أمس الأحد، هجوما إرهابيا لتنظيم "داعش" الإرهابى بواسطة انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين حاولا التسلل إلى مدينة السليمانية شمال شرقى العراق.

وقال اللواء حسن نورى مدير قوات "آسايش السليمانية" - فى تصريح صحفى - إن قوة من الأسايش اعترضت اثنين من الإرهابيين حاولا التسلل إلى حدود مدينة السليمانية وقضاء جمجمال فى منطقة "ديليزه".

وأضاف نورى أن أحد الإرهابيين فجر نفسه؛ مما أدى إلى مقتله ومن كان برفقته، وأشار إلى أن التفجير الإرهابى أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبى قوات الأسايش بجروح مختلفة.