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المعارضة السورية تعلن السيطرة على أكبر معاقل النظام جنوبى حلب

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المعارضة السورية تعلن السيطرة على أكبر معاقل النظام جنوبى حلب المعارضة السورية تعلن السيطرة على أكبر معاقل النظام جنوبى حلب

>دمشق أ ش أ

نجحت فصائل المعارضة السورية بعد وقت وجيز على إعلان بدء هجمات جديدة، فى إطار معركة السيطرة على مدينة حلب بأسرها، فى تحقيق تقدم نوعى تمثل بإسقاط أكبر مواقع النظام فى الريف الجنوبي.

 

وقالت مصادر مقربة من المعارضة لقناة "سكاى نيوز" اليوم الاثنين "إن الفصائل سيطرت على معمل الأسمنت، أحد أكبر مواقع النظام السورى على أطراف مدينة حلب من جهة الجنوب، بعد مواجهات وصفت بالضارية".

 

وصعدت الفصائل، بعد أن نجحت فى فك الحصار عن مناطقها، من هجماتها الرامية للسيطرة على حلب، المقسمة بين النظام الذى يسيطر على غربها، والمعارضة التى تنتشر فى الأحياء الشرقية من المدينة.

 

وتوحدت فصائل عدة من المعارضة فى معركة فك الحصار عن الأحياء الشرقية والتمدد إلى القطاع الغربي، وذلك فى مواجهة القوات النظامية والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية واللبنانية الموالية لدمشق.

 

وفى معركة السيطرة على معمل الأسمنت جنوبى المدينة، التى كانت تعد عاصمة سوريا الاقتصادية، أكدت مصادر ميدانية مقتل 3 عناصر لميليشيات "حزب الله" اللبنانية، بينهم قيادى عسكرى وعشرات العناصر من قوات النظام.


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